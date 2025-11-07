高市首相の所信表明演説に対する衆参両院での代表質問は６日、３日間の日程を終えた。首相は安全保障政策の推進などで攻めの姿勢を見せつつ、消費税減税に慎重な考えを示すなど、安全運転に徹した。「政治とカネ」の問題では守勢に回る場面もみられ、野党は７日から始まる予算委員会で追及を強める構えだ。（森山雄太）「急速に厳しさを増す安保環境を踏まえ、我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要だ」。