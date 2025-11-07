À¾¾¾·úÀß [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î7Æü¸áÁ°(09:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.3¡óÁý¤Î87.6²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î240²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï36.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î51.6¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.0¡óÁý¤Î152²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤Î