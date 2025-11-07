Image: FotoField ロマンの塊、超大規模なAIスパコン。2025年10月に行なわれたNvidia（エヌビディア）のカンファレンス「GTC（GPU Technology Conference）」において、同社とOracle（オラクル）が「米国エネルギー省のためにアメリカ最大規模のAIスーパーコンピューターを構築する」と、NvidiaのCEO・Jensen Huang氏が発表しました。Jensen Huang氏はイベントの中で、展示会場のNvidiaブー