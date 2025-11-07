激熱のオーラスを見事に制した。11月6日の第2試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップ。10月20日以来の個人4勝目を上げ、マイナス圏に沈むチームに価値ある1勝を持ち帰った。【映像】石井、三つ巴の激熱オーラス制する瞬間当試合は東家から石井、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びでスタート。東1局、リーチで仕掛けた佐々木に