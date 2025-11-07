MLBが発表米大リーグは6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の受賞者を発表。ナ・リーグのDH部門では、ドジャースの大谷翔平投手が受賞した。3年連続4度目の受賞となった。大谷は今季、投打二刀流としてプレー。打者としては55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。ポストシーズンでも8本塁打を放ってワールドシリーズ2連覇に貢献した。チーム部門でもドジャースが受賞。最多受賞