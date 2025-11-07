【マクドナルド】の「ハッピーセットⓇ」に、人気キャラクター「パンどろぼう」とのコラボおもちゃが登場！ 10月31日（金）からスタートする第3弾では、第1弾・第2弾の全6種類のアイテムが再びラインナップされる特別仕様。キュートなビジュアルと実用性を兼ね備えた使えるおもちゃたちは、大人もつい集めたくなってしまうかも。ぜひ、見逃さずにチェックしてみてください。 ユーモラスな表情