サムスンの次期フラッグシップモデル「Galaxy S26」シリーズのデザインに関して新たな情報が流出しました。 ↑直角と角丸、どっちがいい？（画像提供／JCM - stock.adobe.com） 著名リーカーのIce Universe氏は、「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」用とされる画面保護フィルムの画像をXに投稿。その画像を見ると、3枚すべての角が丸みを帯びており、3機種とも丸い角を持つディスプレイを採用していると推測