日本のフォーク＆ロックの礎を築いたレジェンドの１人で、2017年に70歳で亡くなった遠藤賢司さんを追悼するトークイベントが10日、東京・渋谷の「LOFT HEAVEN（ロフトヘブン）で開催される。「純音楽家 #遠藤賢司を語ろう【第五回】仲好し」と題し、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に島根県知事・江藤安宗役で出演中の俳優・佐野史郎らゆかりのある人たちが出演し、遠藤さんとの思い出を語りながら足跡をたどる。 【