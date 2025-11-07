2000年公開の映画「グラディエーター」で米アカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優ラッセル・クロウ（61）が恋人で元女優のブリトニー・テリオット（33）との婚約説を受け、再婚の可能性を否定するコメントを発表した。オーストラリア出身歌手のダニエル・スペンサーと2003年から2018年まで結婚し、2人の間には21歳と19歳の息子がいる。現在交際中のブリトニーとの婚約のうわさが頻