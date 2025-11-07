特急「新酒・もみじ回遊号」が運転JR東日本は、2025年11月9日（日）に臨時特急「新酒・もみじ回遊号」を運転します。この列車は、新宿駅と「東京最西端の駅」の青梅線・奥多摩駅を1往復します。【画像】これが新宿⇔奥多摩「直通特急」の運行時刻＆停車駅です停車駅は新宿、拝島、福生、青梅、沢井、御嶽、奥多摩。E257系の5両編成で、全車指定席となります。当日は、沿線紹介などの車内放送が下り列車で実施される予定です