MLB機構は日本時間7日、各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる「シルバースラッガー賞」のナ・リーグの受賞者を発表し、ドジャースの大谷翔平（31）が「DH（指名打者）部門」で3年連続の受賞を果たした。同賞は通算4度目（2021年、23年〜25年）の受賞となり、イチロー（外野手部門01年、07年、09年）の3度を抜いて、日本人選手歴代最多の栄冠に輝いた。同賞は各球団の監督、コーチ（3名）の投票によって決まり、“打