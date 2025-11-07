チャールズ国王は6日までに、弟のアンドルー王子の称号や肩書きを正式に剥奪しました。アンドルー氏は少女らへの性的虐待事件に関与した疑惑を追及されています。5日付けで掲載されたイギリスの官報によりますと、アンドルー王子の「王子」の称号と、ヨーク公の爵位などが、10月末から11月初旬にかけて、正式に剥奪されたということです。アンドルー氏は、アメリカの富豪エプスタイン氏から未成年の女性を紹介され、性的虐待をした