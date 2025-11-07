ダイソーのキッチングッズ売り場でちょっと面白い調理グッズを発見！水鉄砲のような見た目で、中にたらこを入れて押し出すと、中身がペースト状になって出てくるアイテムなんです！たらこの皮と中身を簡単に分けられるから、調理のときに追加でちょこっと使いたい場合や、料理の最後にトッピングしたいときに便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：押し出すたらこペースト価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ