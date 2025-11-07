柴犬のぽてとくんは、気持ちがそのまま態度に出てしまうタイプなのだそう。大好きなお肉があるかないかで、パパさんに対する態度が180度変わります。 コロッと態度を変えるぽてとくんの様子は10.6万回以上再生され、「最高です！面白いです！(笑)」「おめめが真剣です！頑張ってお肉を食べたいぽてとちゃん」と、多くの視聴者の笑いを誘いました。 【動画：お肉を持って『お手』と言うと応える犬→食べ終わると…まるでコントの