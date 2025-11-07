2歳の女の子が「犬にオヤツをあげた」結果…いつまでも見ていたい「尊すぎる時間」が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で32万1000回再生を突破し、「ほのぼのしちゃう」「優しいなぁ～」といったコメントが寄せられています。 【動画：2歳の女の子が『犬にオヤツをあげた』結果…いつまでも見ていたい『尊すぎる時間』】 仲良しな2人 Instagramアカウント「pupu_channel_2022」に投稿されたのは、2