インターナショナル・エアラインズ・グループ（IAG）は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を導入する。ブリティッシュ・エアウェイズやイベリア航空、レベル、ブエリング航空、エアリンガスが運航する500機以上が対象となる。初号機は2026年初頭にも運航を開始する。ヨーロッパの航空グループでは最大の導入規模で、ストリーミングやオンラインゲームなどの利用が可能となる。2024年末時点の保有機材数