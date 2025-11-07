フィオレンティナ戦で攻め込むマインツの佐野（右）＝マインツ（共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグは6日、各地で1次リーグ第3戦が行われ、佐野海舟らのマインツ（ドイツ）はフィオレンティナ（イタリア）に2―1で逆転勝ちし、3連勝で勝ち点9とした。佐野海は後半15分からプレーし、1―1の追加タイムに決勝点をアシストした。川崎颯太はフル出場した。鎌田大地が後半20分から出場したクリスタルパレス（イングランド）