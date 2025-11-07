国土交通省は６日、整備新幹線の線路や架線などを保有する国に対して、ＪＲ各社が使用料として支払う「貸付料」に関する議論を始めた。現在、開業後３０年としている支払期間の終了が近付いているためで、期間の延長や金額の妥当性を検討する。ＪＲ各社は負担増につながると警戒感を示しており、調整が難航する可能性もある。（仁木翔大）３０年間定額整備新幹線は、１９７３年に策定された国の新幹線の整備計画にある北海道、