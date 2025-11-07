メ～テレ（名古屋テレビ） 7日未明、岐阜県関市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 消防によりますと、7日午前0時45分ごろ、関市桜台で「住宅の2階部分から火が出ている」などと近くに住む人から119番通報がありました。 警察によりますと、火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅約110平方メートルが焼けました。 この火事で、住人の84歳の男性が顔の一部にや