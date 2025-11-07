タタメルバイクとは？こんにちは！ 先進モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。 「おもちゃのこころでミライをつくる」を掲げるベンチャー企業「ICOMA(イコマ)」が、Japan Mobility Show 2025「Tokyo Future Tour 2035」に出展中です。 自由な発想で作った実際に走る車両がたくさんあって、まるでおもちゃ箱の様です。跨るだけでワクワクするICOMAの原付一種の電動バイク「タタメルバイク」。 これはカスタムコンセプトの「タ