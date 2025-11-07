アフリカ北東部スーダンで2年半にわたり続いている内戦をめぐり、国軍と対立する準軍事組織が人道的な停戦に合意したと発表しました。ただ、国軍が同意して実際に停戦が実現するかは不透明です。準軍事組織「RSF」は6日に声明を出し、アメリカなどが提案する人道的な停戦に合意すると発表しました。「RSF」は2023年4月以降、2年半にわたって国軍と戦闘を続けていて、国連やWHO＝世界保健機関などによりますと、スーダンではこれま