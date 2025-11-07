中国浙江省桐郷市の烏鎮で3日、「ロボット交通警察官」が勤務を開始した。ロボットはさまざまな指揮動作を再現し、信号システムと連携できるだけでなく、動的な交通流制御とスマートな誘導も実現できる。中国新聞網が伝えた。このロボットは身長1．8メートル、最高時速6キロメートル、連続稼働時間は7時間を超え、LiDAR（ライダー）二つと360度回転カメラ5台を搭載し、デジタル信号処理技術を備えており、交差点の信号機とリアルタ