JR九州によると、7日午前7時49分ごろ、日豊線加治木〜錦江で上り普通列車(鹿児島中央7時18分発国分行き)が走行中、踏切事故が発生した。同8時2分現在、同線国分〜鹿児島と鹿児島線鹿児島中央〜鹿児島の上下線で運転を見合わせている。▶JR九州・運行情報