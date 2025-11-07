11月6日夜、浜松市中央区の国道152号で道路に転倒した歩行者の男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 【写真を見る】歩道から車道に転倒、走って来た車にはねられたか 歩行者の87歳男性死亡＝浜松市中央区 6日午後6時頃、浜松市中央区下池川町の国道152号で、歩道から車道に転倒した同区大山町に住む無職の男性（87）が走って来た軽乗用車にはねられました。 この事故で、男性は運ばれた病院で死亡が確認されました。軽乗用車