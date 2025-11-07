総務省が7日発表した9月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が30万3214円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比1.8％増だった。プラスは5カ月連続。自動車購入などが伸びた。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は51万935円。消費支出は6.6％増の33万9762円だった。