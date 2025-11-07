【ロサンゼルス共同】米大リーグは6日、フリーエージェント（FA）選手に今季の所属球団が規定額で1年契約を求める「クオリファイング・オファー（QO）」の提示期限を迎え、カブスが今永昇太に提示した。AP通信が伝えた。全てのFA選手は各球団との交渉が解禁となった。今季のQOの規定額は2202万5千ドル（約33億7千万円）で、今永のほかフィリーズからFAの外野手シュワバーら13選手が提示を受けた。選手は18日までに諾否を回答す