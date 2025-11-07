アパートの窓の隙間から女性の裸を盗撮した疑いで56歳の男が逮捕された。自営業の鈴木将博容疑者は2025年7月、東京・足立区のアパートの敷地内に2度侵入し、窓の隙間から20代の女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれている。鈴木容疑者は10月に同じ女性の家に侵入しわいせつな行為をしようとした疑いで、すでに逮捕されていて、押収したスマホの中から女性の裸の動画が見つかり事件が発覚した。鈴木容疑者は調べに対し黙