社則に書いてあるわけではないけれど、なんとなくそこにある「職場の暗黙のルール」。働き方改革やリモートワークの普及が進む一方で、職場には依然として「なんとなく続いている」謎ルールが存在します。明確な理由がないまま受け継がれるその慣習は、時に効率やモチベーションに影響を与えることも……。マイナビニュース会員に聞いた「職場のルール」を、マイナビニュースの漫画連載「面接でやらかした話」も執筆するいとうちゃ