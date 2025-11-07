東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.06高値154.14安値152.83 155.17ハイブレイク 154.65抵抗2 153.86抵抗1 153.34ピボット 152.55支持1 152.03支持2 151.24ローブレイク ユーロドル 終値1.1547高値1.1552安値1.1491 1.1630ハイブレイク 1.1591抵抗2 1.1569抵抗1 1.1530ピボット 1.1508支持1 1.1469支持2 1.1447ロ&#12