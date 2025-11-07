東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値176.75高値177.22安値176.28 178.16ハイブレイク 177.69抵抗2 177.22抵抗1 176.75ピボット 176.28支持1 175.81支持2 175.34ローブレイク ポンド円 終値201.08高値201.38安値200.31 202.61ハイブレイク 201.99抵抗2 201.54抵抗1 200.92ピボット 200.47支持1 199.85支持2 199.40ロ&#1254