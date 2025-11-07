東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.81高値8.87安値8.79 8.94ハイブレイク 8.90抵抗2 8.86抵抗1 8.82ピボット 8.78支持1 8.74支持2 8.70ローブレイク シンガポールドル円 終値117.40高値117.97安値117.16 118.67ハイブレイク 118.32抵抗2 117.86抵抗1 117.51ピボット 117.05支持1 116.70支持2 116.24ローブレイ