東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6480高値0.6519安値0.6463 0.6568ハイブレイク 0.6543抵抗2 0.6512抵抗1 0.6487ピボット 0.6456支持1 0.6431支持2 0.6400ローブレイク キーウィドル 終値0.5634高値0.5670安値0.5626 0.5705ハイブレイク 0.5687抵抗2 0.5661抵抗1 0.5643ピボット 0.5617支持1 0.5599