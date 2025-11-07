大リーグ公式サイトは６日（日本時間７日）、カブスがカイル・タッカー外野手と今永昇太投手に対して１年間２２０２万５０００ドル（約３３億７０００万円）のクオリファイング・オファー（ＱＯ）を提示したと報じた。同サイトのジョーダン・バスティアン記者が伝えた。記事は大リーグ公式サイトの情報筋によるとし、カブスは木曜日（６日）の期限前に両選手にオファーを提示。選手は１８日午後３時（米中部時間）までに回答す