群馬県の北関東自動車道で、大型トラックが大型トレーラーに追突する事故があり、男性1人が死亡しました。【映像】押しつぶされた運転席警察などによりますと、7日午前2時半ごろ、北関東自動車道の東行きの伊勢崎インターチェンジと太田藪塚インターチェンジの間で、大型トラックが大型トレーラーに追突する事故がありました。追突したトラックを運転していた60代の男性がキャビンに挟まれるなどして、意識不明の状態で近く