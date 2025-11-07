6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比398ドル70セント安の4万6912ドル30セントで取引を終えた。アメリカの再就職仲介会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは6日、10月に発表された人員削減数が前の月の2．8倍に急増したと指摘し景気の先行き不透明感に対する懸念が広がり、相場の重荷となった。また、相場の上昇をけん引してきた人工知能（AI）関連銘柄の株価の過熱感が警戒され、売られた。