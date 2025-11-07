9月の家計調査で、消費に使った金額は去年より1.8％増加しました。5か月連続のプラスです。総務省が発表した家計調査によりますと、9月の2人以上の世帯が消費に使った金額は30万3214円で、物価の変動を除いた実質で、去年9月と比べて1.8％増加しました。5か月連続のプラスです。