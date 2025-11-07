アヤックスは6日、ヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。新監督が決まるまでは60歳のフレット・フリム氏が暫定的に指揮を執る。ハイティンハ監督は今季から現役時代にプレーしたアヤックスの監督に就任。ただエールディビジで勝ちきれない試合が続き、第11節を終えて5勝5分け1敗で首位と4ポイント差の4位に位置している。またUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)では開幕4連敗。直近の公式戦7試合でわずか1勝だった。クラ