飛鳥の都に、ひとりの天皇が突然、姿を消しました。その死は、誰にも知らされず、朝廷の記録にもほとんど残されていません。けれど人々の口には、ひとつの噂が残りました――「天皇は殺された」。黒幕として名を挙げられたのは、当時の実力者・蘇我馬子。蘇我馬子像（Wikipediaより）仏教を広め、法興寺を建て、日本の近代化を進めたと称えられる一方で、天皇を手にかけた男としても語り継がれています。その事件の真相は、いまも