「DAN! DAN! EBiDAN!」はテレ東ほかにて毎週木曜深夜1時から放送中です。この度、2026年1月27日（火）に番組初の公開収録イベントの開催が決定いたしました！ EBiDANメンバーがスタジオを飛び出して、番組お馴染みの企画や”新年”にちなんだスペシャル企画に挑みます！さらに、今回はICEx、Lienelだけでなく、先輩メンバーもイベントに登場！先輩チームVS後輩チームの白熱したバトルが繰り広げ