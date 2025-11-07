河瀬直美監督最新作『たしかにあった幻』より、メインビジュアル2種が解禁。併せて全キャストも発表され、尾野真千子、北村一輝、永瀬正敏、小島聖、岡本玲、利重剛、中嶋朋子らの出演が明らかとなった。【写真】“医療”と“神秘”が組み合わさった『たしかにあった幻』もう一つのメインビジュアル本作は“愛のかたち”と“命のつながり”をモチーフに、日本の失踪者と心臓移植の現実を重ねて描く、時を超えて運命が交差する