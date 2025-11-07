上品な外観「防弾センチュリーSUV」の正体2025年10月下旬、アメリカのドナルド・トランプ大統領が来日した際、東京の街中を移動する車列は多くの注目を集めました。大統領専用車である通称「ビースト」はアメリカから空輸され、その前後を警視庁の白バイやパトカー、そして日米の黒塗り車両が鉄壁の警護体制を敷いていました。【写真】これが「防弾センチュリーSUV」の識別点ですその車列の中に、ひときわ存在感を放つトヨタの