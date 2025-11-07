大分市の魅力あるロケーションを全国へ発信する市原隼人主演の短編映画『デイズ〜かけがえのない日々〜』が、11月21日より別府ブルーバード劇場、12月5日より池袋シネマ・ロサにて、それぞれ1週間限定公開となることが決まった。【動画】市原隼人が故郷と再会する男を熱演『デイズ〜かけがえのない日々〜』予告編本作は、ドラマ『ROOKIES』『JIN‐仁‐』（どちらもTBS系）などを手がけ、大分市魅力発信アンバサダーでもある平