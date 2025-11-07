第一三共ヘルスケア株式会社が、クイズ形式で正しい健康情報を学ぶことができるWebコンテンツ「全国統一 セルフケア検定」を公開しています。全国統一 セルフケア検定https://selfcarekentei.daiichisankyo-hc.co.jp/[リンク]同検定は10月22日に公開された後「公開10日で約1万名の方に受検いただいています」という同社のサステナビリティ推進担当、中村美由希さんに詳しい話を聞いてみました。「全国統一 セルフケア検定」を公開