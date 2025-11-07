◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日大阪・東和薬品ラクタブドーム）アイスダンスの公式練習が午前7時30分から行われた。“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は本番用の衣装で調整。曲かけでも息の合った演技を見せ、その後もキャシー・リード・コーチと話しながら動きを確認した。前日6日の公式練習で吉田、森田組と激突した欧州選手権3連覇中のシャルレーヌ・ギニ