厚生労働省は、市販薬と成分や効能が似ている「ＯＴＣ類似薬」について、患者の負担増に関する議論を本格化させている。政府が進める社会保障制度改革の一環で、増大する医療費の抑制や現役世代の負担軽減につなげる狙いがある。厚労省は年末までに結論を出す方針だ。ＯＴＣ類似薬は公的医療保険の対象で、患者の自己負担は１〜３割だ。厚労省は６日の社会保障審議会の部会に、保険の範囲の見直しを提案した。委員からは「見直