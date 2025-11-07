ANAクラウンプラザホテル成田は、「CHRISTMAS AROUND THE WORLDビュッフェ」を11月1日から12月25日まで開催する。ムール貝のタパス、サーモンとキノコのクリーム煮、ブイヤベース、ガトーショコラなどクリスマスシーズンや冬の寒さの中で親しまれている世界各地の料理を揃え、ローストビーフ、チキンとキノコのクリームソースのショートパスタ、ピッツァは目の前で提供する。ランチはベリーソース仕立てのショコラムースと山形ラ・