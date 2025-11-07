ラ・リーガのベティスが、元スペイン代表MFイスコとの契約延長を計画しているようだ。6日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。現在33歳のイスコはバレンシアの下部組織出身で、2010年11月にトップチームデビューを果たした。マラガでのプレーを経て、2013年6月にレアル・マドリードへと完全移籍。在籍した9年間で公式戦353試合出場53ゴール52アシストをマークし、3度のラ・リーガ制覇や5度のチャンピオンズリーグ優勝などに貢