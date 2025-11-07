auコマース＆ライフは、運営するau PAY マーケットで「ポイント超超祭」を実施する。期間は11月7日10時～11月13日9時59分。 ポイント超超祭の特典 ポイント還元 購入金額や条件に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。Pontaパス会員ではない場合、5000円以上購入で2%還元となる。Pontaパス会員の場合、8000円以上購入で3%、1万円以上購入で4%、2万円以上購入で5%、4万