面接後の「内定辞退」はなぜ起こるのか。採用コンサルタントの内藤貴皓さんは「引く手あまたの優秀な内定者には、ただ条件を伝えるだけではダメ。会社一丸となって『入社を歓迎する』と熱意を伝えることが、内定辞退させないコツだ」という――。※本稿は、内藤貴皓『採用大全』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ImpaKPro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ImpaKPro■苦労して採用したのに