SNSで発信している内容も「ありのままです」という、佐藤仁美さん。たとえアンチコメントがあったとしても「全然、気にしないです」というあっけらかんとしたキャラクターは、テレビで見る姿そのまま！という印象です。11月7日（金）より東京・明治座で開幕する舞台『醉いどれ天使』の出演を控えるなか、今年で46歳を迎えた彼女のプライベートに話が及ぶと意外な本音が──。 【写真】若返りした！と話題「46歳に見え